Марат Измайлов: "Семин для меня не чужой человек, но сейчас я игрок "Краснодара"

Полузащитник "Краснодара" Марат Измайлов отверг возможность возвращения в "Локомотив" на данном этапе карьеры. Ранее главный тренер красно-зеленых Юрий Семин заявил, что хотел бы вернуть в команду 34-летнего хавбека.

– Юрий Павлович для меня не чужой человек, я ценю и помню все, что он для меня сделал, и всегда останусь ему предан, - цитирует пресс-служба клуба Измайлова. - Но сейчас я игрок "Краснодара", и этот клуб успел стать для меня родным. Здесь люди поверили в меня, вернули, по сути, из ниоткуда, после годичного перерыва. Я тоже это очень ценю и сегодня думаю только о результатах нашей команды. Очень хочу помочь "Краснодару" попасть в Лигу Чемпионов, выиграть Кубок России и пройти как можно дальше в текущем турнире Лиге Европы. О чем-то другом сейчас думать просто не вижу смысла.