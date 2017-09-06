Мануэл Фернандеш: "Зачем мне сейчас уходить из "Локомотива"?"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш в интервью "СЭ" признался, что ничего не знает об интересе к своей персоне со стороны других клубов. Летом СМИ писали, что португалец может сменить клубную прописку.

– Насколько знаю, никаких конкретных предложений на мой счет от других клубов в "Локомотив" не поступало, - отметил Фернандеш. - Да и с чего мне сейчас уходить? У нас многое получается. Есть Лига Европы, где мы должны выходить из группы. Есть хорошие позиции в чемпионате, где мы ставим высокие цели. А главное – есть сплоченная команда. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Полностью интервью Фернандеша