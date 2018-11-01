Мамаеву дали разрешение на телефонные звонки отцу и жене. Никто из футболистов его не навещал

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал "СЭ", что его подзащитный получил возможность созваниваться с отцом и супругой. Мамаев и форвард "Зенита" Александр Кокорин находятся в столичном СИЗО-2 "Бутырка" до 8 декабря по обвинению в избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

– Павлу разрешили свидания. Навещал ли его кто-то из футболистов? – вопрос Бушманову.

– Разрешение на свидание дается следователем. В большинстве случаев это касается только близких родственников, так предусмотрено законом: родителей, детей, жен. В данном случае следователь дал разрешение отцу и супруге Павла. Иные лица не являются близкими родственниками. Никто им такого разрешения не даст, соответственно, и посетить Мамаева они не могут – имеют право только писать электронные письма. Отправляешь, платишь какие-то деньги и получаешь ответ через несколько дней. Плюс Павлу дали разрешение на телефонные звонки отцу и супруге. Конечно, это происходит под наблюдением администрации СИЗО и со стандартного общего телефона. Но это тоже хорошая моральная поддержка и возможность дополнительно общаться с родственниками. Следствие здесь никаких препятствий нам не чинит. Абсолютно нормальные процессуальные отношения. Кроме тех нареканий, что предъявлено необоснованное обвинение и что допущено нарушение уголовного процесса, иных претензий у нас нет. (Игорь Новиков)