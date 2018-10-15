Мама Кокорина: "Народ любит новости о Саше. Надо кого-то разорвать"

Светлана Кокорина, мама футболиста "Зенита" Александра Кокорина, арестованного по обвинению в хулиганстве после двух драк в центре Москвы, в эфире передачи "Малахов. Прямой эфир" высказалась об общественном мнении, сложившемся вокруг ее старшего сына.

– Народ любит новости о Саше. Не знаю, почему они постоянно выдумывают, додумывают. Я знаю, что никому ничего не докажу. Народ не знает правды, он думает то, что ему хочется. Хочется хлеба и зрелищ. Надо кого-то разорвать, – сказала Кокорина.

Напомним, братья Кокорины вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. В настоящий момент они находятся в СИЗО "Бутырка".