16:22 | Футбол — РФПЛ

Максимович прибыл в "Спартак"

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Защитник Никола Максимович прибыл в расположение "Спартака" на сбор в Марбелье. В гостинице серба встречали глава медицинского департамента Михаил Вартапетов и соотечественник арендованного у "Наполи" игрока Марко Петкович. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, что 26 января Максимович перешел в "Спартак" на правах аренды до конца текущего сезона. Сделка обошлась московскому клубу в сумму 800 тысяч евро, при этом больше 13 матчей серб за красно-белых не сыграет.

"Спартак" и Максимович: аренда на 13 матчей // 
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КОММЕНТАРИИ (7)
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s10egigloblgp0kr

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok

19:12

К.Б.Ын

Петковича не стОит в негативе обрисовывать. Чел пришёл в СПАРТАК бесплатно, к тому же - с деццтва за СПАРТАК !)

18:42

Бу-га-га!

"Ганди приехал в Данди"©

18:38

Serenky25

Коля! береги кресты!

17:08

баламошка

HerculesKolya Наконец-то Петкович стал приносить пользу!////////////////Бугага))

16:49

баламошка

Максимыч без Морковыча - деньги на ветер.

16:49

HerculesKolya

Наконец-то Петкович стал приносить пользу!

16:37