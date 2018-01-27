Защитник Никола Максимович прибыл в расположение "Спартака" на сбор в Марбелье. В гостинице серба встречали глава медицинского департамента Михаил Вартапетов и соотечественник арендованного у "Наполи" игрока Марко Петкович. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Напомним, что 26 января Максимович перешел в "Спартак" на правах аренды до конца текущего сезона. Сделка обошлась московскому клубу в сумму 800 тысяч евро, при этом больше 13 матчей серб за красно-белых не сыграет.
"Спартак" и Максимович: аренда на 13 матчей //
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Никола Максимович прибыл в "Спартак"! Встречали Вартапетов и Петкович pic.twitter.com/SRv09oQfoL– Филипп Папенков (@PippoGranato) 27 января 2018 г.
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
19:12
К.Б.Ын
Петковича не стОит в негативе обрисовывать. Чел пришёл в СПАРТАК бесплатно, к тому же - с деццтва за СПАРТАК !)
18:42
Бу-га-га!
"Ганди приехал в Данди"©
18:38
Serenky25
Коля! береги кресты!
17:08
баламошка
HerculesKolya Наконец-то Петкович стал приносить пользу!////////////////Бугага))
16:49
баламошка
Максимыч без Морковыча - деньги на ветер.
16:49
HerculesKolya
Наконец-то Петкович стал приносить пользу!
16:37