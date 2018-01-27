Максимович прибыл в "Спартак"

Защитник Никола Максимович прибыл в расположение "Спартака" на сбор в Марбелье. В гостинице серба встречали глава медицинского департамента Михаил Вартапетов и соотечественник арендованного у "Наполи" игрока Марко Петкович. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, что 26 января Максимович перешел в "Спартак" на правах аренды до конца текущего сезона. Сделка обошлась московскому клубу в сумму 800 тысяч евро, при этом больше 13 матчей серб за красно-белых не сыграет.

"Спартак" и Максимович: аренда на 13 матчей //

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