Максим Канунников: "Крыльям" не хватает мастерства, "Рубину" - хладнокровия"

Нападающий "Рубина" Максим Канунников в перерыве матча 24-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" выразил уверенность в том, что игра будет идти до первого забитого гола. По его словам, казанцам не хватает хладнокровия в завершающей стадии атаки, а самарцам - мастерства.

- Игра вторым темпом - тактическая задумка? Не было задумки сидеть в обороне, - сказал Канунников в эфире телеканала "Наш футбол". - Установка на матч - высокий прессинг, быстрое перемещение с мячом. Как только это получается - создаем моменты, но нам не хватает хладнокровия. У "Рубина" много потерь.

"Крылья" больше атакуют, у них больше моментов, но им не хватает мастерства в завершающей стадии атаки. Думаю, что в этом матче победит тот, кто забьет первым.

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Рубин"