Максим Канунников: "Камболов - это "пёсик" "Рубина", вырывающий все мячи"

Нападающий "Рубина" Максим Канунников после матча 16-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0) отметил, что отрезками казанцы показывали качественный футбол. Форвард подчеркнул, что команда оставила позади серию из неудачных игр.

– Хочется уже прервать эту серию и добыть три очка, – сказал Канунникова. – Неудачи мы не забыли. Сегодня отрезками мы выглядели неплохо. С созданием есть проблемы. Положительные моменты в игре есть. Надо работать.

– Есть удовлетворение качеством игры?

– Отрезками – да. Иногда прижимались и "Зенит" мог забить. Когда мы их прессинговали, то они тоже играли на отбой.

– Натиск "Зенита" в концовке связан с тем, что потеряли Камболова?

– Руслан – это наш "пёсик", который вырывает все мячи. Он очень качественно выполняет свои обязанности. Я не знаю второго игрока, который на этой же позиции играл бы также. Конечно его не хватало. К тому же мы уже очень много раз по ходу чемпионата пропускали на последних минутах, теряя концентрацию. Поэтому где-то была боязнь пропустить и скованность. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Трансляция матча "Рубин" – "Зенит"