Максим Канунников: "Камболов - это "пёсик" "Рубина", вырывающий все мячи"

Нападающий "Рубина" Максим Канунников после матча 16-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0) отметил, что отрезками казанцы показывали качественный футбол. Форвард подчеркнул, что команда оставила позади серию из неудачных игр.
– Хочется уже прервать эту серию и добыть три очка, – сказал Канунникова. – Неудачи мы не забыли. Сегодня отрезками мы выглядели неплохо. С созданием есть проблемы. Положительные моменты в игре есть. Надо работать.
– Есть удовлетворение качеством игры?
– Отрезками – да. Иногда прижимались и "Зенит" мог забить. Когда мы их прессинговали, то они тоже играли на отбой.
– Натиск "Зенита" в концовке связан с тем, что потеряли Камболова?
– Руслан – это наш "пёсик", который вырывает все мячи. Он очень качественно выполняет свои обязанности. Я не знаю второго игрока, который на этой же позиции играл бы также. Конечно его не хватало. К тому же мы уже очень много раз по ходу чемпионата пропускали на последних минутах, теряя концентрацию. Поэтому где-то была боязнь пропустить и скованность. (Артур ЕНИКЕЕВ)
Вопреки
Камболов то выгрызает и отдает, а этот говорун ГУБИТ ВСЕ, что для него создают, пусть кое-как, напарники.. А Азмуну, находящемуся в выгодной позиции перед воротами, специально последний пас не отдает, чтобы и того гнобили, а не только Кануна... Пару раз Сердар выгрызал мячи, сбрасывая ему, а в обратку паса не дождался. Не нужно всех мешать в одну кучу... Сегодня за "Рубин" не было стыдно за борьбу и настрой, отпахали весь матч. Но... кроме этого более НИЧЕГО - нет ни техники обработки, ни обводки, и главное, НЕТ нормального паса. Азмун выгрызал мячи, тящил с середины поля против троих соперников и отдавал пасы, в ожидании ответных на ход... Но, Канунников, губит то, что с таким трудом создавалось, пробивая по воробьям, когда Сердар был открыт напротив ворот...а Оздоев даже не смог отдать простой пас на Сердара при выходе два в два на ворота. Стыдоба. Бауэр хорош в борьбе и скорости, но с навесами БЕДА, как впрочем, и большинства игроков.. О каких голах говорить, если не кому снабжать нападающих нормальными мячами - все в борьбу. Жемалетдинов неплох, но как и Канунников стремятся забить только сами, игнорируя коллег, находящихся в более выгодной позиции. Мвила столько наобрезал, что хватит на весь сезон. Ну а Джанаев, конечно, спас в очередной раз. Остается ждать положительного решения УЕФА по ФФП, чтобы смогли зимой приобрести нормальных, техничных полузащитников и вернуть домой Бухарова, который по той же причине, что и Азмун, страдает в "Ростове", без нормальных распасовщиков - будут друг-другу помогать голевыми передачами, как год назад в ЛЧ и Ростове. Ну и очко с адм. ресурсным Зенитом, это хорошо... тем более в конце матча стало очевидно, что арбитр вновь стал откровенно свистеть за Питер, найдя откуда-то целых 5 минут ДВ. Хочется верить, что Навас вернется - слишком нервно без него в обороне и страховка страдает.... А при нем Сорокин быстрее повзрослеет рядом... А потом и заменит Сезара... дай бог его отцу здоровья. Всем терпения и веры - все будет хорошо. Ответить Править
22:08