Максим Боков: "Цаллагову нужно заслужить место в основе "Зенита"

Бывший защитник "Зенита" Максим Боков поделился мнением о возможном трансфере полузащитника "Крыльев Советов" Ибрагима Цаллагова в команду сине-бело-голубых. По словам Бокова, в "Зените" у Цаллагова может произойти толчок.

– Цаллагов выделялся на фоне других игроков, выступая за "Крылья Советов". Но будет ли он так же выделяться в "Зените"… Все-таки клубы различаются по классу. "Зенит" – топовый, а "Крылья" – нет.

Однако руководство сине-бело-голубых в нем что-то рассмотрело. Наверное, на данном этапе Ибрагим является футболистом среднего уровня.

Придя в "Зенит", он окажется среди мастеров, и, возможно, у него произойдет толчок. Но есть и обратная сторона медали – конкуренция. Выдержит ли он ее – не знаю. Цаллагову нужно заслужить место в основном составе. Но на позиции Витселя сыграть мог бы. Хотя объем работы, который проделал Аксель, дорогого стоит. (Любовь КОНЯЕВА)