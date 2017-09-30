Максим Беляев: "Могли выиграть у "Краснодара" намного увереннее"

Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев после победы над "Краснодаром" (1:0) в матче 12-го тура чемпионата России отметил, что футболисты бились как львы на поле. По мнению 26-летнего игрока, пауза пойдет на пользу команде.

- Эмоции фантастические, - приводит канал "Арсенала" в YouTube слова Беляева. - Сегодня чувствовалось единение болельщиков и футболистов. Как львы бились на поле. Удача сегодня тоже к нам повернулась лицом. Могли, конечно, выиграть намного увереннее, если бы были поточнее в наших многочисленных ударах.

Первое, на чем основывается любой матч и любая победа - единоборства. Если ты их выигрываешь на футбольном поле, то у тебя больше шансов победить. Мне кажется, сегодня в этом компоненте мы превзошли соперника. Всегда здорово и вратарю, и защитникам, когда не пропускаешь. Второй домашний матч подряд. Жалко, что с "Уфой" не получилось. Но мы на правильном пути, стали пропускать меньше. Нужно продолжить в том же духе. Думаю, нам пауза пойдет на пользу. Надеюсь, восстановятся все футболисты, которые сейчас в лазарете. Успеют сыграться и уже в оптимальном состоянии подойдем к "Зениту".