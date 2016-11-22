Магомед Оздоев: "Иностранцам в клубах неприятно, когда кричат: "Русские, вперед"

Полузащитник "Рубина" и сборной России Магомед Оздоев подчеркнул, что не испытывает никаких проблем с лозунгом "Русские, вперед" на матчах национальной команды. При этом хавбек выступил против подобного скандирования на играх клуба, где выступают представители других стран и национальностей.

- В команде играют иностранцы, и им неприятно, что кричат: "Русские, вперед", - сказал Оздоев в эфире программы "Культ тура". - Когда в матче сборной кричат "русские, вперед" - это нормально. Для всех иностранцев мы русские. Приедешь в Испанию, скажешь, что ты ингуш, тебя не поймут.

- То есть вы нормально относитесь, когда вас называют русским?

- Да, потому что я вместе с Россией.