Магомед Митришев: "Установки по поводу плохой обороны "Спартака" не было"

Нападающий "Ахмата" Магомед Митришев после победы над "Спартаком" (3:1) в матче 27-го тура чемпионата России отметил, что про плохую оборону "Спартака" перед игрой не говорили.

– Ваш быстрый гол помог играть так, как собирались?

– Конечно. Если забиваешь в первом тайме – это идет на пользу любой команде. Быстрый гол – это хорошо.

– В том эпизоде была грубейшая ошибка Комбарова с Боккетти. Заранее наверняка разбирали, что спартаковская оборона часто допускает такие ошибки?

– Да нет. По этому поводу не было установок. Быстрые атаки – это было. А про плохую оборону, или что они часто ошибаются – такого не было.

– Сама схема для вас не новая. Казалось, что с Родолфо вы можете сыграть в три центральных защитника, а он в опорной зоне играл.

– "Спартак" часто отдает передачи в центр на нападающих. Мы решили сыграть так, чтобы эти передачи можно было перехватывать. Поставили туда три центральных полузащитника, и по краям я и Бериша. Эти три центральных полузащитника в целом справились со своей работой и "Спартаку" было тяжело. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)