Магомед Адиев: "Анжи" не пустили тренироваться на стадион из-за долгов. Еще один шаг к банкротству…"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев рассказал "СЭ" о том ,что команду сегодня не пустили тренироваться на "Анжи Арену" из-за неуплаты аренды.

– Не пустили тренироваться на "Анжи Арену". За неуплату аренды…Ничего нового. Сегодня не проводили занятие, – сказал Адиев.

– Пришлось объявить выходной?

– Да. Надеюсь, к завтрашнему дню ситуация выправится.

– У вас по-прежнему руки не опускаются?

– Все равно хочется довести дело до конца. Раз взялся за него, надо работать до какого-то логического конца. И потом уже – либо расходиться, либо идти дальше. Нам надо доиграть эти два матча. А дальше уже отпуск. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Я ничему уже не удивляюсь, а стараюсь профессионально выполнять свои обязанности. На домашнюю игру придут наши зрители. Нам надо оставаться командой и выглядеть единым целым на футбольном поле.

– Как игроки отреагировали?

– Конечно, позитива эта ситуация не добавляет. Это еще один весомый шаг, наверное, к банкротству. Посмотрим… Убеждаем ребят, что надо доиграть эти два матча. А потом…

– Что говорит руководство?

– Что постарается завтра эту проблему решить. Говорят, что все будет нормально. (Виталий Айрапетов)​

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