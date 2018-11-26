Осман Кадиев: "С "Уфой" "Анжи" сыграет в Каспийске, не переживайте"

Президент "Анжи" Осман Кадиев выразил уверенность, что матч 16-го тура премьер-лиги с "Уфой" пройдет в Каспийске на "Анжи Арене", не смотря на то, что команду сегодня не пустили на тренировку из-за задолженности клуба перед стадионом. Ранее Кадиев сообщал "СЭ", что ведет переговоры с авиакомпания "Эмирейтс". Клуб с самого начала сезона, напомним, испытывает серьезные финансовые трудности, игроки и сотрудники не получают зарплату.

– Решаем вопрос со стадионом, прямой сейчас этим занимаемся, – сказал Кадиев.

– То есть у вас есть уверенность, что с "Уфой" сыграете в Каспийске?

– Сыграем, не переживайте. (Андрей Сизякин)

"Анжи" после 15 туров в чемпионате России занимает 15-е место с 14 очками.