Мачей Рыбус: "Вернусь в общую группу в среду"

Защитник "Локомотива" Мачей Рыбус рассказал о сборе в Катаре и своем самочувствии. Он занимается с ограничениями.

– Почему не тренируетесь полноценно?

– У меня небольшие проблемы с пахом, поэтому совместно с тренерским штабом и врачами было принято решение ограничить нагрузку. Вечером сегодня не сыграю, но на следующий день вернусь в общую группу. Все в порядке.

– Матч с "Зенитом" принципиален для "Локо"?

– Понятно, что это первая игра в году, составы будут не оптимальные, будет много замен. Тяжело будет показать свой максимум. Но победить хотят все. Главное, чтобы обошлось без травм.

– Как вам Катар?

– Условия супер, поле – вообще топ. Гостиница, еда, все что нужно для сборов. Знаете, я уже много лет в футболе, но редко такие условия видел. (Александр Рогулев)