Мачей Рыбус: "В Грозном никто не шутит"

Полузащитник "Локомотива" Мачей Рыбус, ранее выступавший в составе "Терека", в интервью 8news подчеркнул, что у него остались хорошие воспоминания о Грозном. По словам хавбека, он был шокирован тем, что президент клуба Рамзан Кадыров подарил машину после дубля в матче с "Динамо" (2:1), который прошел в сезоне-2012/13.

- Когда вы играли во Франции, про Чечню было много вопросов? - вопрос Рыбусу.

- Спрашивали, конечно. Но у меня о Грозном только хорошие воспоминания. Когда впервые туда приехал, очень удивился - вокруг все красиво, но главное - нет ни намека на то, что здесь была война. За все время там у меня не было ни страха, ни каких-либо проблем.

- С Рамзаном Кадыровым вы часто общались? В раздевалку он не заходил?

- Редко. Магомед Даудов - чаще, практически после каждой игры заходил. А однажды они на тренировку к нам приехали, даже поиграли с нами чуть-чуть. Еще помню, как президент приехал к нам на базу вместе с Анелька! Мы поздоровались с ним, сфотографировались. Кажется, Николя даже на игру "Терека" (ныне "Ахмат". - Прим. "СЭ") потом пришел.

- Ваша реакция, когда после дубля в матче с "Динамо" вам подарили "Мерседес"?

- Я был в шоке! После матча в раздевалку позвонил то ли Магомед Даудов, то ли Рамзан Кадыров. Говорили с тренером, просили поздравить команду с победой, а меня - еще и с днем рождения. Обещали подарок. Прошла неделя: мы вернулись в Грозный, в нашу гостиницу. К ней и привезли "Мерседес" - новый, даже без номеров! Я не ожидал, конечно, но и мыслей о том, что это шутка или розыгрыш, не было. В Грозном никто не шутит.