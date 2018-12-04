Луиз Адриану: "Болельщики не вправе требовать лишения Глушакова капитанской повязки"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану заявил, что болельщики красно-белых не имеют права требовать лишения хавбека Дениса Глушакова капитанской повязки. Часть фанатов московского клуба скандировала лозунг "снимай повязку" в адрес полузащитника во время последних матчей.

- Выступая против одного футболиста, люди влияют на всю команду, так как мы – единый организм, - сказал Адриану в интервью RT. - Я говорю о Денисе Глушакове, который, несмотря на такое отношение со стороны группы фанатов, бьется на поле и делает все для победы. Лично мне приятно видеть такую самоотдачу в сложившейся ситуации. Она говорит о многом.

Болельщики не вправе требовать лишения Глушакова капитанской повязки. Капитана выбирает команда. Глушакова выбрали мы. Это наше решение и никто не должен пытаться влиять на процессы в команде. Ведь это мы, футболисты "Спартака", выходим за Глушаковым на поле, а после обсуждаем ошибки и радуемся победам вместе с ним.

"Спартак" занимает 4-е место в премьер-лиге, имея в активе 25 очков после 16 туров.

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