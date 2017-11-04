Лоренсо Мельгарехо: "Нисколько не жалею, что перебрался в Москву"

Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо отметил, что за два года привык к жизни в Москве. Он также добавил, что любит даже холода в столице.

– Зимой будет два года, как вы в Москве. К жизни в столице уже привыкли?

– Да. Мечтал перебраться в Москву, еще когда играл в "Кубани", - приводит официальный сайт "Спартака" слова Мельгарехо. - Хотя мне говорили, что в столице холоднее, чем в Краснодаре. Но это меня не смущало. Задумывался только о том, что здесь большие пробки. Но и они не остановили. Нисколько не жалею, что перебрался в Москву.

– Есть любимое место в городе?

– Мой дом. Там нет пробок, там нет шума. Все мирно и спокойно. (Улыбается) Живу в Вешках. До базы ехать полчаса. До центра – немного дольше. Конечно, трафик – это то, что несколько выбивает из колеи. Поэтому в центр выбираюсь редко. А самой Москвой очарован. И даже холода люблю. Знаю, что, когда завершу карьеру футболиста, мне больше не придется проводить много времени на улице в холодную погоду, поэтому сейчас пользуюсь случаем – и даже гуляю в морозы. Москва – чистый, безопасный город. Это меня подкупает.

Напомним, 27-летний Мельгарехо перешел в "Спартак" в 2016 году из "Кубани". В текущем сезоне он провел 17 матчей во всех клубных турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.