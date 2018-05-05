"Локомотив" - "Зенит": Тарасову разбили лицо в кровь

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов получил повреждение в матче 29-го тура чемпионата России против "Зенита".

Тарасов разбил лицо в кровь после столкновения с нападающим соперников Антоном Заболотным. Хавбеку оказали помощь врачи и он вернулся в игру.

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