16:58 | Футбол — РФПЛ

"Локомотив" - "Зенит": Тарасову разбили лицо в кровь

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Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов получил повреждение в матче 29-го тура чемпионата России против "Зенита".

Тарасов разбил лицо в кровь после столкновения с нападающим соперников Антоном Заболотным. Хавбеку оказали помощь врачи и он вернулся в игру.

Локомотив М - Зенит

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (3)
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sergs1

ответка прилетела

17:43

shpasic

пусть снимет побои и справку предоставит.

17:25

novic

Ужас!!! Тарасову...разбили ..лицо......в кровь. Где была полиция, ОМОН? Что ж это делается-то? Надо поключать ДУМУ. Так оставлять это беспредел нельзя. Вот президент освободится, разберётся.

17:23

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