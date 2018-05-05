"Локомотив" - "Зенит": Тарасову разбили лицо в кровь

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов получил повреждение в матче 29-го тура чемпионата России против "Зенита".
Тарасов разбил лицо в кровь после столкновения с нападающим соперников Антоном Заболотным. Хавбеку оказали помощь врачи и он вернулся в игру.
Кровь Тарасова. #ЛокомотивЗенит pic.twitter.com/9mJmHH9DqS– Никита Камышев (@SkifFc) 5 мая 2018 г.
sergs1
ответка прилетела
17:43
shpasic
пусть снимет побои и справку предоставит.
17:25
novic
Ужас!!! Тарасову...разбили ..лицо......в кровь. Где была полиция, ОМОН? Что ж это делается-то? Надо поключать ДУМУ. Так оставлять это беспредел нельзя. Вот президент освободится, разберётся.
17:23