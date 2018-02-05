"Локомотив" сыграл вничью с "Кальмаром" Расмуса Эльма

"Локомотив" сыграл вничью в товарищеском матче против "Кальмара". Встреча, прошедшая на учебно-тренировочном сборе в Марбелье, завершилась со счетом 1:1.
Шведский клуб открыл счет во встрече уже на второй минуте - точным ударом отметился нападающий Дарланиу Никсон. Железнодорожники восстановили равенство после перерыва благодаря мячу Джефферсона Фарфана.
Отметим, что в составе "Кальмара" на поле появился бывший полузащитник ЦСКА Расмус Эльм.
В рамках подготовки ко второй части сезона команда Юрия Семина провела пять матчей, трижды сыграв вничью, одержав одну победу и потерпев одно поражение. До конца сбора "Локомотиву" предстоит сыграть со "Стремсгодсетом" (9 февраля) и "Ференцварошем" (10 февраля).
Первый официальный матч в 2018 году столичная команда проведет 15 февраля в Ницце - "Локомотив" в первой встрече 1/16 финала Лиги Европы сыграет с "Ниццей". Ответный матч состоится 22 февраля в Москве.
Товарищеский матч
"Локомотив" - "Кальмар" - 1:1 (0:1)
Голы: Никсон, 2 (0:1). Фарфан, 68 (1:1).
"Локомотив": Гильерме, Михалик, Ротенберг (В.Денисов, 46), Кверквелия (Пейчинович, 46), И.Денисов, Фернандеш (Тарасов, 46), Рыбус (Касаев, 68), Миранчук (Фарфан, 46), Баринов (Игнатьев, 46), Эдер (Коломейцев, 46), Лысов (Ари, 46).
5 февраля. Марбелья. Стадион Coin stadium.
#ЛокоКальмар 1:1 (0:1).– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 5 февраля 2018 г.
Гол: Фарфан, 67.
Работаем дальше 💪🏼 pic.twitter.com/tjjbGn9mOb
- Юрий Семин
- Локомотив М (футбол)
- ЦСКА (футбол)
- Ницца
- Кальмар
- Джефферсон Фарфан
- Лига Европы
- Расмус Эльм
баламошка
К.Б.Ын AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka дурак ты К.Б.Ын( это я по доброму) игроки амкара у ларька после тренеровок пивандрий засаживают, а мы тут за отечественный футбол моросим.... тетка моя ларек держит... Волкова еще с пелёнок знает;)) 18:36--------- Продолжай )))////////////////Бугага))
21:43
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka
А продолжение летом... на всех стадионах страны)
18:46
К.Б.Ын
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka дурак ты К.Б.Ын( это я по доброму) игроки амкара у ларька после тренеровок пивандрий засаживают, а мы тут за отечественный футбол моросим.... тетка моя ларек держит... Волкова еще с пелёнок знает;)) 18:36--------- Продолжай )))
18:40
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka
дурак ты К.Б.Ын( это я по доброму) игроки амкара у ларька после тренеровок пивандрий засаживают, а мы тут за отечественный футбол моросим.... тетка моя ларек держит... Волкова еще с пелёнок знает;))
18:36
К.Б.Ын
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka Денисова лысого на мельдоньку пора проверить))) я вам как врач говорю, скулы расжать не может. Да и Ари связки на станозололе или нанднололе тащит .... один х сломается скоро опять 17:56--------- Ну какой ты врач, когда "глушим пиво у ларька" ))) Я те как доктор говорю, врачи пиво не пьют. Врачи пьют спирт, коньяк, водку.
18:30
ЗЮК~
У Эльма есть личный клуб?Бульварная газетёнка.
18:10
баламошка
Маленький паровозик не смог раздавить щупальца гигантского кальмара.
18:02
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka
Денисова лысого на мельдоньку пора проверить))) я вам как врач говорю, скулы расжать не может. Да и Ари связки на станозололе или нанднололе тащит .... один х сломается скоро опять
17:56