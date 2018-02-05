"Локомотив" сыграл вничью с "Кальмаром" Расмуса Эльма

"Локомотив" сыграл вничью в товарищеском матче против "Кальмара". Встреча, прошедшая на учебно-тренировочном сборе в Марбелье, завершилась со счетом 1:1.

Шведский клуб открыл счет во встрече уже на второй минуте - точным ударом отметился нападающий Дарланиу Никсон. Железнодорожники восстановили равенство после перерыва благодаря мячу Джефферсона Фарфана.

Отметим, что в составе "Кальмара" на поле появился бывший полузащитник ЦСКА Расмус Эльм.

В рамках подготовки ко второй части сезона команда Юрия Семина провела пять матчей, трижды сыграв вничью, одержав одну победу и потерпев одно поражение. До конца сбора "Локомотиву" предстоит сыграть со "Стремсгодсетом" (9 февраля) и "Ференцварошем" (10 февраля).

Первый официальный матч в 2018 году столичная команда проведет 15 февраля в Ницце - "Локомотив" в первой встрече 1/16 финала Лиги Европы сыграет с "Ниццей". Ответный матч состоится 22 февраля в Москве.

Товарищеский матч

"Локомотив" - "Кальмар" - 1:1 (0:1)

Голы: Никсон, 2 (0:1). Фарфан, 68 (1:1).

"Локомотив": Гильерме, Михалик, Ротенберг (В.Денисов, 46), Кверквелия (Пейчинович, 46), И.Денисов, Фернандеш (Тарасов, 46), Рыбус (Касаев, 68), Миранчук (Фарфан, 46), Баринов (Игнатьев, 46), Эдер (Коломейцев, 46), Лысов (Ари, 46).

5 февраля. Марбелья. Стадион Coin stadium.