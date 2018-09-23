"Локомотив": "Сегодня все внимание любителей футбола в России будет приковано к нашему матчу с "Зенитом"

"Локомотив" прокомментировал предстоящую встречу восьмого тура чемпионата России с "Зенитом". Игра пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" и начнется в 16.30 по московскому времени

- Сегодня все внимание любителей футбола в России будет приковано к одному – матчу "Зенит" - "Локомотив" в Санкт-Петербурге, - говорится в сообщении железнодорожников в инстаграме.

"Зенит" - "Локомотив": чемпионат России, РПЛ, 8-й тур, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 16.30 (мск)