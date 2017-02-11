"Локомотив" прилетел в Малагу на третий сбор

Игроки и тренерский штаб "Локомотива" прилетели в Малагу на третий сбор, сообщает пресс-служба клуба. Заключительный этап подготовки красно-зеленых ко второй части сезона продлится до 23 февраля. Сегодня вечером состоится первая тренировка.

В Испанию в составе "Локомотива" прилетели следующие 27 футболистов:

вратари Илья Абаев, Маринату Гильерме, Антон Коченков;

защитники Виталий Денисов, Неманья Пейчинович, Тимофей Маргасов, Борис Ротенберг, Ведран Чорлука, Ренат Янбаев;

полузащитники Дмитрий Баринов, Джефферсон Фарфан, Игорь Денисов, Владислав Игнатьев, Алан Касаев, Александр Коломейцев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Тарас Михалик, Дельвин Ндинга, Дмитрий Тарасов, Мануэл Фернандеш, Амир Натхо;

нападающие Артем Галаджан, Михаил Лысов, Маркес Майкон, Игорь Портнягин, Петар Шкулетич.

Напомним, на третьем сборе "Локомотив" проведет четыре товарищеских матча. В соперниках - испанский "Реал Баломпедика Линенсе", китайские "Бэйцзин Гоань" и "Хэбэй Чайна Форчун", а также норвежский "Стремсгодсет".