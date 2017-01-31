"Локомотив" анонсировал нового игрока

"Локомотив" в своем Твиттере выложил фотографию футболиста с хэштэгом "Три льва", но не показал его лицо. Можно сделать предположение, что речь идет о футболисте из Англии. Подробности будут известны позднее. Ранее московский клуб заключил контракт с полузащитником Джефферсоном Фарфаном.