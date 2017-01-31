"Локомотив" анонсировал нового игрока

"Локомотив" в своем Твиттере выложил фотографию футболиста с хэштэгом "Три льва", но не показал его лицо. Можно сделать предположение, что речь идет о футболисте из Англии. Подробности будут известны позднее. Ранее московский клуб заключил контракт с полузащитником Джефферсоном Фарфаном.
#ComingSoon 🔥🔥🔥#ThreeLions 🦁🦁🦁 #BigBang– ФК Локомотив (@fclm_official) 31 января 2017 г.
Дадим вторую подсказку после 50 ретвитов 😎 pic.twitter.com/i5kndFHQwb
shpasic
в крайнем случае Джоуи Бартон.
15:26
shpasic
Ласина?
15:24
Serjinio
liud========================= Судя по комплекции ты прав..... Но если так, то чего из этого детектив разыгрывать-то... Ведь знают что болелы против возвращения билла.....
15:18
ЗЮК
Панченко.
15:17
koveks
Руни,добро пожаловать в Россию
14:52
доктор Фишер
Это Швайни, стопудовая инфо.
14:39
liud
бил.весь сказ
14:36
maximum080
Иванович?
14:35
igorek-83
колкер
14:34