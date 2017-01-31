14:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локомотив" анонсировал нового игрока

0
0
0
9

"Локомотив" в своем Твиттере выложил фотографию футболиста с хэштэгом "Три льва", но не показал его лицо. Можно сделать предположение, что речь идет о футболисте из Англии. Подробности будут известны позднее. Ранее московский клуб заключил контракт с полузащитником Джефферсоном Фарфаном.

0
0
0
9
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

в крайнем случае Джоуи Бартон.

15:26

shpasic

Ласина?

15:24

Serjinio

liud========================= Судя по комплекции ты прав..... Но если так, то чего из этого детектив разыгрывать-то... Ведь знают что болелы против возвращения билла.....

15:18

ЗЮК

Панченко.

15:17

koveks

Руни,добро пожаловать в Россию

14:52

доктор Фишер

Это Швайни, стопудовая инфо.

14:39

liud

бил.весь сказ

14:36

maximum080

Иванович?

14:35

igorek-83

колкер

14:34

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ