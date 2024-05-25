Гафин – о поражении «Динамо» от «Краснодара»: «Нам не хватило сделать последний шаг»

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал поражение команды от «Краснодара» (0:1) в 30-м туре РПЛ.

«Хочется поблагодарить болельщиков. Давайте не будем оценивать сегодняшнюю игру. Стадион, накал борьбы, атмосфера... Все это показывает, что «Динамо» уступило, но российский футбол выиграл.

Особенно на фоне того, как трибуны провожали и «Краснодар», и нас. Наши команды сделали очень важные шаги, чтобы зритель поверил в интригу и честность российского чемпионата. Нам не хватило сделать последний шаг. Вы видели, были две штанги, создавались опасные моменты. К сожалению, так бывает. Сегодня не получилось. Истекающие контракты? Все обсудим после», – сказал Гафин.

После поражения от «Краснодара» бело-голубые упустили шанс выиграть чемпионат России. Команда Марцела Лички с 56 очками финишировала на третьем месте в турнирной таблице.