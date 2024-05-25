«Зенит» повторил рекордную серию побед в чемпионате в отечественном футболе
«Зенит» дома обыграл «Ростов» в матче заключительного, 30-го тура РПЛ — 2:1.
Команда из Санкт-Петербурга заняла первую строчку с 57 очками, «Краснодар» стал вторым с 56 очками. «Динамо» также набрало 56 очков, но стало третьим из-за результатов личных встреч с «быками».
Шестилетняя победная серия команды Сергея Семака — повторение лучшего результата за всю историю отечественного футбола.
Только «Спартак» конца 1990-х — начала 2000-х дольше не опускался ниже первого места — шесть лет. В советской истории рекорд делили ЦДКА 1940-х и киевское «Динамо» 1960-х, которые выигрывали трофей в трех сезонах кряду.
Самые продолжительные чемпионские серии в истории чемпионатов СССР и России
|
Команда
|
Тренер
|
Годы побед
|
Серия побед
|
Спартак
|
Георгий Ярцев (1996), Олег Романцев (1997-2001)
|
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
|
6
|
Зенит
|
Сергей Семак
|
2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24
|
6
|
ЦДКА
|
Борис Аркадьев
|
1946, 1947, 1948
|
3
|
Динамо К
|
Виктор Маслов
|
1966, 1967, 1968
|
3
|
Спартак
|
Олег Романцев
|
1992, 1993, 1994
|
3
|
Спартак
|
Константин Квашнин (1938), Петр Попов (1939)
|
1938, 1939
|
2
|
Динамо
|
Борис Аркадьев (1940), Михаил Якушин (1945)
|
1940, 1945
|
2
|
ЦДКА/ЦДСА
|
Борис Аркадьев
|
1950, 1951
|
2
|
Спартак
|
Василий Соколов
|
1952, 1953
|
2
|
Динамо К
|
Валерий Лобановский, Олег Базилевич
|
1974, 1975
|
2
|
Динамо К
|
Валерий Лобановский
|
1980, 1981
|
2
|
Динамо К
|
Валерий Лобановский
|
1985, 1986
|
2
|
ЦСКА
|
Валерий Газзаев
|
2005, 2006
|
2
|
Рубин
|
Курбан Бердыев
|
2008, 2009
|
2
|
Зенит
|
Лучано Спаллетти
|
2010, 2011/12
|
2
|
ЦСКА
|
Леонид Слуцкий
|
2012/13, 2013/14
|
2
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4