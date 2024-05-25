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Сегодня, 19:17

«Зенит» повторил рекордную серию побед в чемпионате в отечественном футболе

Кирилл Бурдаков
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«Зенит» дома обыграл «Ростов» в матче заключительного, 30-го тура РПЛ — 2:1.

Команда из Санкт-Петербурга заняла первую строчку с 57 очками, «Краснодар» стал вторым с 56 очками. «Динамо» также набрало 56 очков, но стало третьим из-за результатов личных встреч с «быками».

Шестилетняя победная серия команды Сергея Семака — повторение лучшего результата за всю историю отечественного футбола.

Только «Спартак» конца 1990-х — начала 2000-х дольше не опускался ниже первого места — шесть лет. В советской истории рекорд делили ЦДКА 1940-х и киевское «Динамо» 1960-х, которые выигрывали трофей в трех сезонах кряду.

Самые продолжительные чемпионские серии в истории чемпионатов СССР и России

Команда

Тренер

Годы побед

Серия побед

Спартак

Георгий Ярцев (1996), Олег Романцев (1997-2001)

1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

6

Зенит

Сергей Семак

2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24

6

ЦДКА

Борис Аркадьев

1946, 1947, 1948

3

Динамо К

Виктор Маслов

1966, 1967, 1968

3

Спартак

Олег Романцев

1992, 1993, 1994

3

Спартак

Константин Квашнин (1938), Петр Попов (1939)

1938, 1939

2

Динамо

Борис Аркадьев (1940), Михаил Якушин (1945)

1940, 1945

2

ЦДКА/ЦДСА

Борис Аркадьев

1950, 1951

2

Спартак

Василий Соколов

1952, 1953

2

Динамо К

Валерий Лобановский, Олег Базилевич

1974, 1975

2

Динамо К

Валерий Лобановский

1980, 1981

2

Динамо К

Валерий Лобановский

1985, 1986

2

ЦСКА

Валерий Газзаев

2005, 2006

2

Рубин

Курбан Бердыев

2008, 2009

2

Зенит

Лучано Спаллетти

2010, 2011/12

2

ЦСКА

Леонид Слуцкий

2012/13, 2013/14

2
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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