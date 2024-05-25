«Краснодар» впервые стал серебряным призером чемпионата России

«Краснодар» в заключительном, 30-м туре чемпионата России-2023/24 дома обыграл «Динамо» (1:0).

«Быки» набрали 56 очков — столько же, сколько и бело-голубые. «Краснодар» занял вторую строчку благодаря результатам личных встреч с «Динамо». Южане победили москвичей и в первом, и во втором круге РПЛ-2023/24.

«Краснодар» стал серебряным призером чемпионата России впервые в истории. До этого команда трижды заканчивала сезон в РПЛ на третьей строчке (в сезонах-2014/15, -2018/19 и 2019/20).

Чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит», в последнем туре обыгравший «Ростов» (2:1). Команда из Санкт-Петербурга вышла на первое место благодаря победе «Краснодара» над «Динамо» — при иных результатах этой встречи чемпионом становилась команда из Москвы.