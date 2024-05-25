Игрок «Краснодара» Кривцов: «Эмоции от чемпионства «Зенита»? Расстройство»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал победу над «Динамо» в 30-м туре РПЛ (1:0) и поделился эмоциями от чемпионства «Зенита» в сезоне-2023/24.

«Прекрасно провели игру. Упорно все делали, чтобы выиграть любыми способами. Эмоции от чемпионства «Зенита»? Расстройство. Болельщики сообщали результат по ходу матча. Когда упустили чемпионство? В каждом матче, в котором теряли очки. С чем связываю? С плохой игрой команды в тех встречах. Чемпионство в следующем году? Всегда будем бороться», — заявил Кривцов.

«Зенит» занял первое место в турнирной таблице чемпионата России с 57 очками. «Краснодар» стал вторым с 56 очками. «Динамо» также набрало 56 очков, но стало третьим из-за результатов личных встреч с «быками».