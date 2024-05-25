Алаев — о завершившемся сезоне РПЛ: «Сумасшедшая концовка. Надеюсь, всегда будет такая конкурентная борьба»

Президент РПЛ Александр Алаев поделился впечатлениями от концовки чемпионата России сезона-2023/24.

«Сумасшедшая концовка. Завершился один из самых интересных чемпионатов. Надеюсь, всегда будет такая конкурентная борьба. Настоящий подарок для любителей футбола. Поздравляю «Зенит» и всех с невероятным завершением турнира», — заявил Алаев.

По итогам сезона чемпионом страны в шестой раз подряд стал «Зенит». В заключительном туре, который прошел 25 мая, команда из Санкт-Петербурга обыграла «Ростов» со счетом 2:1.

«Зенит» занял первое место в турнирной таблице РПЛ-2023/24 с 57 очками. «Краснодар» стал вторым с 56 очками. «Динамо» также набрало 56 очков, но стало третьим из-за результатов личных встреч с «быками».