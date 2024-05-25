«Динамо» стало бронзовым призером чемпионата России во второй раз за три года

«Динамо» проиграло «Краснодару» (0:1) в заключительном, 30-м туре чемпионата России-2023/24.

Бело-голубые набрали 56 очков и заняли третье место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар», у которого также 56 очков, опередил москвичей по результатам личных встреч и стал серебряным призером.

«Динамо» завершило чемпионат страны на третьем месте во второй раз за три года и в 11-й раз за историю (с учетом чемпионатов СССР).

Чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит». Команда из Санкт-Петербурга обыграла «Ростов» (2:1), набрала 57 очков и завершила сезон на первом месте. «Зенит» поднялся на первую строчку благодаря тому, что «Краснодар» победил «Динамо».