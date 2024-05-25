Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:11

Булыкин — о завершении сезона РПЛ: «Самые худшие показатели, какие только можно»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал завершение чемпионата России.

«Московское «Динамо» упустило чемпионство из рук. Можно было ни на кого не смотреть, а просто победить или сыграть ничью. И в последний момент так плохо выступить. Это, конечно, очень тяжело для болельщиков «Динамо». Для всех фанатов, кто хотел по-футбольному наказать «Зенит» и «Краснодар» за то, что они даже 60 очков набрать не смогли. Самые худшие показатели, какие только можно в РПЛ. И их не смогли опередить. За «Динамо» болели все клбуы, кроме «Зенита». И бело-голубые ничего не смогли сделать. Действительно, очень обидно. Но сине-бело-голубые, как всегда, взяли чемпионство. Хоть и провели самый слабый сезон. Не только у «Зенита», но и у других команд он получился таким. Однако петербуржцы все равно взяли золото», — сказал Булыкин «СЭ».

«Зенит» дома обыграл «Ростов» в матче заключительного, 30-го тура РПЛ — 2:1. В параллельном матче «Краснодар» обыграл «Динамо» со счетом 1:0. Благодаря этому «Зенит» занял первое место в турнирной таблице РПЛ и стал чемпионом России в шестой раз подряд.

Софья Грецкая

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
4
2
Читайте также
Федор Смолов и Карина Истомина впервые стали родителями
Заключительный тур РПЛ состоится 25 мая
Народная артистка РФ Маргарита Терехова попала в реанимацию
Кордоба сделал «Зенит» чемпионом и продлил проклятие «Динамо». Что случилось в матче «Краснодар» - «Динамо»
Вертолет с Пашиняном на борту совершил экстренную посадку
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове
Популярное видео
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
Игрок «Краснодара» Кривцов: «Эмоции от чемпионства «Зенита»? Расстройство»
Непотопляемые! «Зенит» в шестой раз подряд выиграл чемпионат
Девушка Сафонова: «Устали от вопросов про «ПСЖ», поэтому записали видео»
«Зенит» повторил рекордную серию побед в чемпионате в отечественном футболе
Акинфеев отправил Гончаренко в стыки, «Балтика» вылетела из РПЛ. Яркая развязка борьбы за выживание
«Золотой» матч в Краснодаре стал серебряным. «Быки» обыграли «Динамо» и помогли «Зениту» стать чемпионом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» повторил два отечественных рекорда

«РБ Спорт»: Сафонов в ближайшие дни подпишет 5-летний контракт с «ПСЖ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости