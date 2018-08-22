Лев Лещенко: "Еще три-четыре матча – и Жоаузинью расшифруют"

Народный артист России, известный болельщик "Динамо" Лев Лещенко в интервью "СЭ" сказал, что работа тренерского штаба во главе с Дмитрием Хохловым может нивелировать нехватку исполнителей высокого уровня. В четырех стартовых турах чемпионата России бело-голубые набрали 6 очков (1 победа, 3 ничбих), они занимают 6-е место.

– Ушел Ташаев, селекция пока достаточно слабовата. Таких исполнителей особо нет, за исключением, может быть, Панченко, который то играет, то не играет. Исполнителей не хватает. По двое-трое они есть в "Спартаке", в ЦСКА, я уж не говорю про "Зенит", где полкоманды исполнителей. С другой стороны, многое может решить тренерская мысль. И желание, и стремление игроков, их психологический настрой. Все это также важно.

– Появился Жоаузинью. Он – исполнитель?

– Безусловно. Но это пока не все знают, какую роль он выполняет в "Динамо" и как он делает свои проникающие маневры. Думаю, еще три-четыре матча – и его расшифруют, и будет тяжело. Вообще, я жду, когда у "Динамо" уже будет свой стадион. На игре с "Уфой", кажется, было побольше людей, чем всегда. Это уже радует. Мы же играем для болельщиков, ведь спорт ради спорта – это как искусство ради искусства. Так никому не нужно.

Полная версия интервью Льва Лещенко

"Спартак" – "Динамо", чемпионат России, 5-й тур, 25 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 19.00 по московскому ​времени