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Лев гоняет коня по улицам Тюмени в преддверии матча "Енисей" - ЦСКА

Символ "Енисея" - лев Елисей - гоняется по улицам Тюмени за конем, который является маскотом ЦСКА.
Символ "Енисея" - лев Елисей - гоняется по улицам Тюмени за конем, который является маскотом ЦСКА.

"Енисей" опубликовал забавное видео перед матчем 3-го тура Российской премьер-лиги с ЦСКА. Символ красноярской команды - лев Елисей - гоняется по улицам Тюмени за конем, который является маскотом армейцев.

Встреча пройдет завтра, 11 августа, на тюменском стадионе "Геолог". Ранее сообщалось, что на игру проданы все 13 тысяч билетов. 

"Енисей" – ЦСКА: Российская премьер-лига, 3-й тур, 11 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 16.30 (мск)

Российская премьер-лига: турнирная таблица премьер-лиги,
календарь и результаты матчей, расписание по турам

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 3-й тур
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