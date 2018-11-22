Летом "Енисей" предлагал "Ахмату" поменяться кругами. Вот доказательства

Первый заместитель директора "Енисея" Роман Суровцев сообщил "СЭ", что летом красноярский клуб предлагал "Ахмату" поменяться кругами. Вчера бюро исполкома РФС приняло решение в виде исключения допустить проведение матча с "Ахматом" в 16-м туре РПЛ в манеже.

Со стороны грозненского клуба это вызвало негативную реакцию: гендиректор грозненцев Ахмед Айдамиров заявил, что никто из "Енисея" в клуб из столицы Чеченской республики не обращался.

Письмо. Фото ФК "Енисей"

– В июне мы выходили на "Ахмат" – указывали, что было бы взаимовыгодно обменяться кругами, ведь в декабре в Сибири сложные погодные условия, – сказал Суровцев. – Но нашу просьбу проигнорировали, никак не ответили, поэтому кругами и не поменялись. (Игорь Новиков)

Матч "Енисей" – "Ахмат" состоится в субботу, 1 декабря. Начало – в 14.00 по московскому времени.

По прогнозу погоды, в этот день ожидается минус 22 градуса.

"Енисей" – об игре с "Ахматом" в манеже: "Знаем, что в Грозном недовольны. Но решение РФС – законное"



"Енисей" провел заключительную тренировку в манеже перед вылетом в Москву



Гендиректор "Ахмата" – об игре с "Енисеем": "Манеж в Красноярске не отвечает требованиям РПЛ. Мы против матча там!"