"Енисей" – об игре с "Ахматом" в манеже: "Знаем, что в Грозном недовольны. Но решение РФС – законное"

Первый заместитель директора "Енисея" Роман Суровцев в интервью "СЭ" рассказал, почему бюро исполкома РФС одобрило в виде исключения проведение матча с "Ахматом" в 16-м туре РПЛ в красноярском манеже. Ранее гендиректор грозненского клуба Ахмед Айдамиров раскритиковал такой вариант через наше издание.

– Согласно нормам регламента РПЛ, команда-дебютант в качестве какой-то из арен – резервной или основной – может заявить стадион второй категории, – сказал Суровцев. – Мы этим правом и воспользовались, обратившись в РФС.

– Как относитесь к реакции со стороны "Ахмата"?

– Слышал о том, что там есть недовольство. Но, на наш взгляд, бюро исполкома приняло законное решение.

– В "Ахмате" удивлены, что "Енисей" не согласовывал перенос матча под крышу с грозненский клубом.

– Не могу пояснить эту ситуацию, потому что этим вопросом занимался спортивный директор, который сейчас находится в командировке.

Матч "Енисей" – "Ахмат" состоится в субботу, 1 декабря. Начало в 14.00 по московскому времени. По прогнозу погоды на этот день в Красноярске ожидается температура минус 22 градуса. (Игорь Новиков)

Гендиректор "Ахмата" – об игре с "Енисеем": "Манеж в Красноярске не отвечает требованиям РПЛ. Мы против матча там!"

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