"Енисей" провел заключительную тренировку в манеже перед вылетом в Москву

"Енисей" провел заключительную тренировку перед вылетом в Москву на матч 15-го тура чемпионата России с "Динамо". В столицу команда отправляется завтра днем.
Матч Динамо - Енисей пройдет в субботу, 24 ноября, и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.
Директор "Енисея" и Аленичев сегодня выступят с совместным заявлением
Футболисты "Енисея" провели заключительную тренировку перед вылетом в Москву на матч с "Динамо". В столицу команда отправляется завтра днем! pic.twitter.com/aNquuTKKjf– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 22 ноября 2018 г.
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