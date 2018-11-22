12:23 | Футбол — РПЛ

"Енисей" провел заключительную тренировку в манеже перед вылетом в Москву

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"Енисей" провел заключительную тренировку перед вылетом в Москву на матч 15-го тура чемпионата России с "Динамо". В столицу команда отправляется завтра днем.

Матч Динамо - Енисей пройдет в субботу, 24 ноября, и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.

Директор "Енисея" и Аленичев сегодня выступят с совместным заявлением

 

 

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