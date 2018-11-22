Гендиректор "Ахмата" – об игре с "Енисеем": "Манеж в Красноярске не отвечает требованиям РПЛ. Мы против матча там!"

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров сообщил "СЭ", что грозненский клуб выступает против проведения выездного матча 16-го тура РПЛ с "Енисеем" в красноярском манеже. Вчера бюро исполкома РФС приняло решение в виде исключения допустить это спортсооружение к проведению этой встречи.

– В виде какого исключения? Это нарушение регламента РПЛ, манеж не соответствует требованиям, его не приняли, – сказал Айдамиров. – Сейчас в виде исключения манеж допустили к проведению игры, но РФС должен был с нами согласовать это решение, поставить в известность. А мы узнаем об этом из прессы. В манеже высока вероятность получить травму, у нас и так много повреждений – и сейчас выступать в манеже... Все же элементарно: "Енисей" тренируется там, "Ахмат" – нет. Но не в этом суть. Есть регламент – зачем его нарушать и создавать какие-то претенденты? РПЛ по каким-то критериям тоже ведь назначает резервные арены. Пусть переносят встречу – в Сочи или в Грозный, раз исключения возможны.

– Из "Енисея" к вам не обращались?

– Нет, сегодня прочитали решение РФС. Сейчас пишем письма, что мы против.

Встреча "Енисей" – "Ахмат" состоится в субботу, 1 декабря. Начало - в 14.00 по московскому времени. (Игорь Новиков)