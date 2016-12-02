Леонид Слуцкий: "Урал" изменился, ЦСКА ждет очередной тяжелый матч"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии матча 17-го тура чемпионата России с "Уралом" выразил мнение, что с приходом Александра Тарханова игра екатеринбуржцев претерпела изменения. По его словам, армейцев ждет очередная тяжелая встреча.

- В команде сменился тренер, - приводит пресс-служба армейцев слова Слуцкого. - Когда мы играли в первом круге, был очень тяжелый матч. Они действовали в три центральных защитника, была выбрана контратакующая модель. Сейчас пришел Александр Федорович Тарханов, его команды славятся тем, что любят и умеют играть с мячом, больше времени проводят в постепенном нападении. Думаю, что "Урал" поменялся. С учетом того, что у нас не бывает легких матчей, а мы уже забыли, когда таковые у нас были, я ожидаю очередного тяжелого поединка.