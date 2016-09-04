Леонид Слуцкий: "Понятно, что Траоре есть куда стремиться"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после первой игры на новом стадионе против московского "Торпедо" (3:0) отметил, что нападающий Ласина Траоре по-прежнему набирает оптимальную форму, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Арендованный у "Монако" форвард пока не отличался забитыми мячами в официальных играх за армейцев.

– Понятно, что есть куда стремиться, – сказал Слуцкий. – Но мы видим динамику – это главное. Ведь он приехал далеко не в оптимальных кондициях. Все начинают говорить о том, подходит он под стиль или нет. Но я уверен, что, как только Ласина наберет оптимальную форму, вопрос его вписывания в общекомандные действия автоматически отпадет.