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Леонид Слуцкий: "Понятно, что Траоре есть куда стремиться"

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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после первой игры на новом стадионе против московского "Торпедо" (3:0) отметил, что нападающий Ласина Траоре по-прежнему набирает оптимальную форму, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Арендованный у "Монако" форвард пока не отличался забитыми мячами в официальных играх за армейцев.

– Понятно, что есть куда стремиться, – сказал Слуцкий. – Но мы видим динамику – это главное. Ведь он приехал далеко не в оптимальных кондициях. Все начинают говорить о том, подходит он под стиль или нет. Но я уверен, что, как только Ласина наберет оптимальную форму, вопрос его вписывания в общекомандные действия автоматически отпадет.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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yakov

Крупнейший прокол ЦСКА за последнее время идти без нападающих в ЛЧ , лучше бы Панченко оставили. Такого нападения как у ЦСКА никогда в жизни не было , два нулевых африканца. Гинер похоже пере экономил , а Леня вякнуть не может после ЧЕМ.

19:44

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