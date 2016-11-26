16:02 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Леонид Слуцкий: "ЦСКА не хватило атакующего потенциала"

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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после ничьей в домашнем матче 15-го тура чемпионата России против "Рубина" (0:0) отметил, что армейцы понимали, что им может не хватить сил на комбинационную игру. По словам специалиста, Алану Дзагоеву, который пропустил два месяца, сейчас игра дается весьма непросто.  

- Понтус Вернблум действовал высоко, - отметил Слуцкий в эфире телеканала "Наш футбол". - Мы понимали, что "Рубин" будет больше обороняться. Качество поля весьма тяжелое. Знали, что может не хватить сил на комбинационную игру. Вернблум должен был пользоваться нашей активностью на фланге. В принципе, у него и был самый опасный момент. К сожалению, атакующего потенциала нам не хватило.

Если бы Дзагоев вышел на поле с первых минут, в нашей игре было бы все то же самое. Скорее всего в таком случае Алан играл бы вместо Тошича, который не тренировался 3 недели. Заменами усилить игру команды не удалось. Алан пропустил два месяца, играет "с листа", поэтому ему приходится довольно сложно.

Плотный график в концовке первой части чемпионата? Думаю, мы должны справиться. Поправились травмированные игроки, где-то скамейка стала длиннее. Надеюсь, мы должны качественно провести концовку первой части чемпионата России.

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