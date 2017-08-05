Леонид Рапопорт: "Хотим, чтобы на новой арене в Екатеринбурге сыграла молодежная сборная России"

Министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт выразил удовлетворение стартом ФК "Урал" в чемпионате РФПЛ и заявил, что весной 2018 года на новой арене Екатеринбурга, строящейся к ЧМ-2018, может сыграть молодежная сборная России.

– Конечно, старт "Урала" в чемпионате порадовал, когда команда не проигрывает – это прекрасно. Но лиха беда начало – впереди еще долгий турнирный путь. Но первый блин получился не комом, и видно, что игра команды стала интереснее по сравнению с предыдущим сезоном.

– Впереди более серьезные соперники в лице "Краснодара" и "Зенита". Какие ожидания от этих матчей?

– Одно дело – набор долларов и звезд... Но в начале сезона очень много зависит от качества проведенной предсезонной подготовки и еще ряда факторов. Я считаю, в начале сезона все находятся в более-менее равных условиях, поэтому ожидания от ближайших матчей "Урала" – оптимистичные.

– Подходит к завершению строительство Центрального стадиона, на котором пройдут матчи ЧМ-2018. Уже есть информация, сколько матчей сыграет "Урал" весной следующего года на новой арене в рамках подготовки стадиона к мировому футбольному форуму?

– Предположительно 3-4 игры. Безусловно, нам очень важно проверить логистику, безопасность и комфорт новой арены. Соответствующую заявку мы уже отправили. При чем мы хотим, чтобы на стадионе сыграл не только "Урал", но и хотя бы один матч провела молодежная сборная России. Болельщикам всегда интересно понаблюдать за нашей порослью, а нам – проверить работу всех служб. (Алексей МАКСИМОВ)