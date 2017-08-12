Леонид Кучук: "Ростов" был готов к насыщенному графику"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук отметил, что при подготовке к матчу 6-го тура чемпионата России против "Уфы" для его команды каждый час был на счету. Напомним, с 4 по 12 августа в календаре чемпионата России у ростовчан указаны три матча. Две предыдущие встречи, против "Анжи" и "Динамо", команда выиграла с одинаковым счетом - 1:0.

- Насыщенный график? Мы были готовы к этому, - сказал Кучук во флеш-интервью. - В таких условиях каждый час был на счету. Но неделя была насыщенной для всех клубов. Команда уже играла в таком графике.

Готова ли комнда к игре? Сейчас не могу сказать, только игра даст ответ на этот вопрос.

Текстовая трансляция матча "Уфа" - "Ростов"