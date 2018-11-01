Леонид Федун передал детям 2 процента акций "Лукойла"

Владелец "Спартака" Леонид Федун, занимающий должность вице-президента "Лукойла", поделился со своими детьми 2 процентами акций и депозитарных расписок, информирует finam.ru.

Руководителю принадлежало 9,78 процента "Лукойла", а его компания Cristal Investments Limited провела сделки на внебиржевом рынке по передаче акций нефтяной компании, расставшись с двумя пакетами.

Согласно сообщению "Лукойла", 30 октября 4 570 230 обыкновенных акций (0,54 процента уставного капитала) и 12 455 092 депозитарных расписок на обыкновенные акции (1,46 процента) были переданы в интересах совершеннолетних детей. У Леонида Федуна есть дочь и сын.

Уставный капитал "Лукойла" составляет 21 264 081 рублей 37,5 копеек и состоит из 850 563 255 штук обыкновенных именных акций номиналом 0,025 рублей каждая.