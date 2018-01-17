Квинси Промес: "Зу Луиш и Дзюба - футболисты разного типа"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в интервью "СЭ" отметил, что Артем Дзюба и Зе Луиш - футболисты разного типа. Тем не менее, голландец признался, что ему нравилось играть с Дзюбой.

– Комментатор матчей РФПЛ на канале ESPN Джон Брэдли в интервью "СЭ" пошутил, что Зе Луиша в "Спартаке" мог бы заменить Дзюба.

– Это футболисты разного типа. Хотя с играл с Артемом, когда только пришел в "Спартак". Мы с Дзюбой не раз удачно комбинировали. Это сильный форвард.

– Осенью Зе Луиш получил травму мышц живота.

– Он и сам над этим посмеялся, да и вся команда много шутила! Но, конечно, все желали Зе выздоровления. "Спартаку" его не хватало. (Александр МУЙЖНЕК)

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