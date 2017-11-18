Квинси Промес: "4:1? Выиграем 1:0 у "Марибора", тоже буду доволен"

Форвард "Спартака" Квинси Промес после гостевого матча 17-го тура премьер-лиги с "Краснодаром" (4:1) отметил: его команда оформила важную победу и получила запас уверенности перед игрой Лиги чемпионов с "Марибором". По мнению голландца, счет во встрече при этом не будет иметь значения.

- Игра получилась для "Спартака" легкой?

- Если посмотреть на результат, можно сказать, что да. Но против "Краснодара" никогда не бывает легко.

- "Спартак" забил четыре мяча. Не боитесь, что не хватит на "Марибор"?

- Нет, почему? Мы старались победить, и сегодня забили четыре. Если выиграем у "Марибора" со счетом 1:0, буду тоже доволен. Я просто хочу побеждать. Счет не важен, нужно выигрывать. Забили четыре - здорово. (Екатерина ПОТАПОВА)