20:08 | Футбол — РФПЛ

Квинси Промес: "4:1? Выиграем 1:0 у "Марибора", тоже буду доволен"

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Форвард "Спартака" Квинси Промес после гостевого матча 17-го тура премьер-лиги с "Краснодаром" (4:1) отметил: его команда оформила важную победу и получила запас уверенности перед игрой Лиги чемпионов с "Марибором". По мнению голландца, счет во встрече при этом не будет иметь значения.

- Игра получилась для "Спартака" легкой?

- Если посмотреть на результат, можно сказать, что да. Но против "Краснодара" никогда не бывает легко.

- "Спартак" забил четыре мяча. Не боитесь, что не хватит на "Марибор"?

- Нет, почему? Мы старались победить, и сегодня забили четыре. Если выиграем у "Марибора" со счетом 1:0, буду тоже доволен. Я просто хочу побеждать. Счет не важен, нужно выигрывать. Забили четыре - здорово. (Екатерина ПОТАПОВА)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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czaroviu

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

21:18

marksan

Всё будет нормально!

20:43