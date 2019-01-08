Кутепов, Комбаров и Ломовицкий приехали на медосмотр "Спартака"

"Спартак" вышел из отпуска и начал готовиться ко второй части сезона. Первыми из игроков красно-белых на медобследование, которое проходит в Клинике спортивной медицины в Лужниках, приехали защитники Илья Кутепов и Дмитрий Комбаров, а также полузащитник Александр Ломовицкий.

Напомним, уже завтра, 9 января, "Спартак" отправится в ОАЭ на первый в этом году сбор. Он продлится до 16 января. Команда Олега Кононова после 17 туров занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков. Отставание от идущего первым "Зенита" – 6 очков. (Андрей Михайлов)

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