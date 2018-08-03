Курбан Бердыев: "У "Рубина" нет больших проблем в связи с трансферной кампанией"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев перед матчем 2-го тура чемпионата России против "Динамо" отметил, что предстоит тяжелая игра. По словам специалиста, у казанцев нет проблем в связи с трансферной кампанией.

– Победа над "Краснодаром" нам далась тяжело, но, безусловно, положительные эмоции есть. Что касается предстоящего матча, то, думаю, игра будет тяжелой, – отметил Бердыев в эфире телеканала "Матч Премьер".

– Нервируют ли Азмуна слухи об уходе?

– Таких слухов внутри команды нет. Что касается отсутствия Граната и Кудряшова, то мы ждем, когда они наберут определенную форму. Надеемся на их помощь.

Больших проблем в связи с трансферной кампанией клуба у нас нет. Исходим из того, что есть.

– Справедливо ли говорить, что чем сложнее Бердыеву, тем лучше выступает команда?

– Не знаю, время покажет.