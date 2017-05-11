"Кубань" поздравила Семина с днем рождения

"Кубань" поздравила главного тренера "Локомотива" Юрия Семина с днем рождения. Сегодня наставнику исполнилось 70 лет. Семин выступал за "Кубань" в качестве игрока, а также работал в клубе тренером.

"Сегодня свой 70-летний юбилей отмечает знаковый для российского и кубанского футбола игрок и тренер – Юрий Павлович Семин! Семин – уникальная личность, – говорится в сообщении клуба. – Всего в своей жизни он смог добиться сам. Строил себя как игрока, тренера, руководителя высшей категории. Профессионал самого высокого класса, он добивался успехов во всех странах и командах, которые тренировал и в которых играл. Как футболист был на первых ролях в московских "Спартаке", "Динамо" и "Локомотиве".

Свою долгую и яркую карьеру игрока Юрий Павлович завершал в "Кубани", где провел с капитанской повязкой на рукаве три полноценных сезона (94 матча/15 голов). И нужно отметить, что Семин сразу же стал лидером команды, ее ведущей силой. Он как цемент скрепил все кирпичики футбольного коллектива, сумел заставить партнеров поверить в себя, свои силы, возможности всей команды. Его вклад в победу "Кубани" 1979 года неоценим!

Он и как тренер начинал свою карьеру именно в стане желто-зеленых, пусть самых серьезных и громких успехов добился со столичным "Локомотивом". Сегодня Семин – ведущий российский тренер, один из самых титулованных специалистов отечественного футбола. Сегодня Юрия Павловича поздравляет не только все футбольное сообщество постсоветского пространства, пожелания здоровья и успехов шлют специалисты и клубы из разных уголков земного шара.

Футбольный клуб "Кубань" присоединяется к поздравлениям и желает Юрию Семину крепкого здоровья, благополучия, привычного напора и азарта в работе и, конечно, побед во славу всего российского футбола!".