Крыша стадиона на Крестовском острове выдержала испытание метелью

Крыша строящегося стадиона на Крестовском острове выдержала нагрузку во время снегопада, сообщила "Радио Балтика" пресс-секретарь компании-генподрядчика "Метрострой" Екатерина Гигиняк. По ее словам, прочность сооружения не вызывает сомнений.

"В данный момент я стою на стадионе и наблюдаю, что на крыше снега нет. Светопрозрачная пленка, которой покрыта раздвижная кровля, по нормативам выдерживает до 400 кг нагрузки на квадратный метр. Но сейчас снега нет, потому что эта система снабжена поддувом. Теплый воздух нагревает пленку, и снег естественным образом просто стекает вниз", – рассказала Гигиняк.

В "Метрострое" заверили, что испытание прошло успешно и без негативных последствий. Ранее на стадионе перед метелью специально сдвинули крышу, чтобы проверить конструкцию на прочность. В конце октября на новом газоне стадиона на Крестовском острове с разметкой и воротами состоялся первый тестовый матч с участием команд "Метростроя" и субподрядчиков строительства.