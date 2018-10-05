"Крылья Советов" победили "Динамо" в первенстве молодежных команд

"Крылья Советов" обыграли "Динамо" в матче 10-го тура молодежного первенства (2:1). Победный гол на счету полузащитника Максима Мухина.

Самарская команда занимает 4-е место в турнирной таблице молодежного первенства, имея в активе 18 очков, "Динамо" с 16 очками располагается на 6-й строчке.

Молодежные команды

10-й тур

"Крылья Советов - мол." (Самара) - "Динамо - мол." (Москва) - 2:1 (1:1)

Голы: Грулев, 12 (0:1). Голенков, 21 - с пенальти (1:1). Мухин, 75 (2:1).

05 октября. Самара. Стадион "Металлург".

Все о молодежном первенстве - здесь