Кристиян Бистрович: "Знакомые гордятся мной, они советовали соглашаться на переход в ЦСКА"

Новичок ЦСКА Кристиян Бистрович в интервью Bobsoccer.ru рассказал о том, что в Москву с ним приедет отец. По его словам, он больше всего общается с болгарином Георгием Милановым, который может говорить на сербском языке.

- Кто из близких отправится с вами в Москву?

- Сначала со мной приедет папа, а также будут навещать друзья - неделю одни, затем другие. А потом уже после лета, возможно, со мной переедет моя семья.

- Знакомые не отговаривали от переезда в Россию?

- Что вы, напротив! Все очень мной гордятся и, конечно, считают, что мой переход в ЦСКА - это хорошая возможность заявить о себе. Поэтому меня не только не отговаривали, но и всячески советовали соглашаться на переход. И теперь мои близкие счастливы, что я совершил такой выбор.

- С кем вы уже успели подружиться?

- Конечно, с Георгием Милановым. Потому что он знает сербский язык, с ним легко общаться. С остальными ребятами немножко сложнее, потому что я хоть и знаю английский, но если говорю на нем - не все меня понимают.

- Готовы ли вы уже сейчас при необходимости играть в основе? Как оцениваете свои шансы?

- Конечно, если мне предоставится такой шанс, я постараюсь за него зацепиться и сделать все, что от меня зависит. Очень хочу играть!