Кристиан Нобоа: "Я бы всем рекомендовал посетить Россию"

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа призвал болельщиков посетить чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России. Эквадорец рассказал о любимых местах в Москве и Казани.

– Я жил в Казани, Москве и Ростове, – цитирует пресс-служба ФИФА Нобоа. – У столицы, безусловно, очень большая история, есть много мест в Москве, которые обязательно нужно увидеть. Красная площадь, например, Кремль, еще меня очень впечатлило московское метро. Всегда есть ощущение, что метро будет грязным и старым, но только не в Москве. Там у метро большая история, смотрится очень симпатично.

В Казани очень комфортно жить. Там хороший уровень жизни, в городе все есть. Клубный стадион находится прямо в центре, можно посетить Казанский Кремль и местную мечеть. Туда я рекомендую всем сходить в первую очередь. В России строят новые стадионы, на некоторых из которых я уже играл. Например, новая арена "Рубина", прекрасный стадион.

Я бы всем рекомендовал посетить Россию. Вы получите настоящее наслаждение от пребывания здесь. Некоторые места перечисленных городов по-настоящему уникальны. Чемпионат мира-2018 пройдет летом, следовательно, в России будет хорошая погода.